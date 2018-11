Laterza pubblica audiolibri con Emons

ROMA, 9 NOV - Editori Laterza entra nel mondo degli audiolibri con una nuova collana, in coedizione con Emons, che parte con 'Caporetto' di Alessandro Barbero letto da Marco Baliani, maestro del teatro di narrazione e grande appassionato di storia. La nuova collana in coedizione è unica, ma si suddivide per tematiche tra Battaglie, Biografie e audiolibri cosiddetti "speciali". Dopo 'Caporetto' usciranno, il 22 novembre, 'Miraggi alimentari' di Marcello Ticca, letto dallo stesso Ticca e per il 2019 è in programma 'L'incredibile viaggio delle piante' di Stefano Mancuso, 'Leonardo' di Antonio Forcellino e 'La montagna dentro' di Hervé Barmasse (Speciali). "È stata una Caporetto". Tanta è la fama di quest'episodio della prima guerra mondiale che ogni italiano usa quest'espressione come metafora della disfatta in sé, della totale débâcle. Ma cosa successe veramente quel 24 ottobre del 1917? Lo racconta Baliani con le parole di Alessandro Barbero e del suo Caporetto, in 2 CD MP3 (euro 19,90, download euro 11,94).