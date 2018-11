Arriva in sala Animali fantastici 2

ROMA, 9 NOV - Scontro fra bene e male i cui confini si possono fare tenui, divisioni familiari, tragedie legate all'infanzia, sensi di colpa mai superati, amour fou, tensioni razziali, emarginazione, repressione violenta del dissenso, paura dell'altro, ricerca d'identità, desiderio di libertà, padri ideali e cattivi maestri. Tutti temi che J.K Rowling ha esaltato nella saga di Harry Potter e che sviluppa in mille rivoli, creando, quando la ricetta funziona, echi sempre attuali, da sceneggiatrice di Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald di David Yates, secondo capitolo (dei cinque) della nuova saga prequel/spin-off, in sala dal 15 novembre con Warner Bros. Anche stavolta al centro della storia c'è il magizoologo Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne, ma acquistano spessore tutti gli altri personaggi, in un cast che comprende Johnny Depp, nei panni di Gellert Grindwelwald; Jude Law/Albus Silente, e fra gli altri, Katherine Waterston, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Zoe Kravitz, Callum Turner.