Hendrix, 50 anni di Electric Ladyland

ROMA, 9 NOV - A 50 anni dall'uscita, il capolavoro di Jimi hendrix, "Electric Ladyland", torna a nuova vita. La Experience Hendrix, L.L.C. e Legacy Recordings (la divisione catalogo di Sony Music Entertainment) pubblicano un cofanetto in edizione Deluxe, nei negozi dal 9 novembre. 'Electric Ladyland Deluxe Edition' sarĂ disponibile in versione 7 lp e 4 cd. I cofanetti includono il doppio album originale, rimasterizzato da Bernie Grundman a partire dai nastri analogici, oltre a 'Electric Lady: The Early Takes' che raccoglie i demo e gli outtake in studio di quel periodo della carriera di Hendrix, con un nuovo mix audio surround 5.1 dell'intero album originale prodotto da Eddie Kramer (lavoro fatto per la prima volta con un album in studio di Hendrix e offre i mix stereo originali in audio non compresso ad alta risoluzione a 24 bit/96 kz.).