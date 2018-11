Isola di Pietro traina turismo Sardegna

CAGLIARI, 9 NOV - L'appeal turistico del sud ovest della Sardegna cresce grazie a "L'Isola di Pietro", la serie tv con Gianni Morandi trasmessa da Canale 5 e ambientata nell'isola di Carloforte. Secondo uno studio realizzato da Michele Casula per Ergo Research, gli spettatori della fiction targata Lux Vide, sia occasionali che regolari, sono molto propensi a indicare la Sardegna come possibile destinazione di vacanza. Se negli anni scorsi solo l'11% del campione segnalava il sud-ovest della regione come meta, dopo la prima stagione della serie il dato sale fino al 32% nel caso di chi non perde una puntata e al 24% per gli occasionali. Insomma, ciò che distingue la fiction di Mediaset rispetto ad altre è proprio il valore aggiunto della location. Considerando questo fattore si colloca al terzo posto dopo "veterani" del gradimento Tv come "Il commissario Montalbano" e "Don Matteo".