Bellaria Film Festival si rinnova

ROMA, 9 NOV - Nuova direzione artistica affidata al produttore teatrale, musicale e cinematografico Marcello Corvino e nuove date, dal 27 al 30 dicembre, per il Bellaria Film Festival. La storica rassegna dedicata al cinema indipendente si rinnova e nella 36/a edizione, che avrà come tema l'articolo IX della Costituzione Italiana, si presenta con un programma più ampio e un nuovo concorso, il "Bei 3.0", che assegnerà una menzione speciale al corto, lungometraggio, video, filmato o doc con miglior innovazione tecnologica. Nella serata inaugurale verrà presentato 'Una vita da film: Luis Bacalov' al quale è dedicato un omaggio. Diciotto i documentari in gara, con ospite d'eccezione Lina Wertmüller, alla quale verrà consegnato il premio alla carriera, e tra gli eventi una retrospettiva sul cinema internazionale con omaggi alla musica nel cinema. Il festival si svolgerà al Cinema Astra di Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, e in varie location della città.