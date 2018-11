Frisell in solo al Volo del Jazz

SACILE (PORDENONE), 9 NOV - Sarà Bill Frisell, uno dei più grandi chitarristi viventi, il protagonista "in solo" il 10 novembre del festival "Il volo del jazz" del Circolo Controtempo a Sacile (Pordenone), appuntamento fra i più noti nel panorama dell'offerta jazzistica italiana. Frisell è considerato il più prolifico e ispirato chitarrista-compositore odierno: l'unico capace di attraversare i generi senza perdere identità e stimoli creativi, nel suo continuo viaggio attorno alla musica. Dopo oltre cento dischi tra progetti personali e collaborazioni con artisti di diversa estrazione (Arto Lindsay, Elvis Costello, John Zorn, Caetano Veloso), Frisell è l'ultimo "guitar hero" della musica americana, epigono di una vicenda artistica che va da Charlie Christian a Jimi Hendrix. Insieme a John Scofield e a Pat Metheny è il più rappresentativo chitarrista della sua generazione. L'appuntamento, alle 21 nel teatro Zancanaro, è con il suo nuovo lavoro in solo registrato per laOkeh Records, Music Is.(ANSA).