Musica, Premio Rossi per i produttori

TORINO, 8 NOV - Nasce a Torino il primo riconoscimento, in Italia, alla produzione artistica. E' il premio Carlo Ubaldo Rossi, noto produttore morto nel 2015 in un incidente stradale a Moncalieri(Torino). Sei le categorie - pop, rock, elettronica, hip-hop, migliore produzione emergente e migliore produzione in assoluto. I vincitori saranno individuati attraverso un meccanismo di doppia votazione da 35 giurati che hanno selezionato i migliori partendo dalle 6 liste stilate da 12 commissari tra i dischi italiani usciti tra il primo gennaio 2017 e il 30 giugno 2018. La premiazione della prima edizione è in programma lunedì 26 novembre, a Torino, presso la sala concerti del Conservatorio: tra aneddoti, inedite performance musicali in acustico di Africa Unite, Baustelle, Caparezza, Giuliano Palma, Paola Turci, Statuto, Subsonica ed interventi di artisti e amici, con la conduzione di Rocco Papaleo, si conosceranno le varie fasi del lavoro della produzione artistica.