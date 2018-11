Cocciante a Londra, torna Notre Dame

LONDRA, 8 NOV - A vent'anni dal suo debutto parigino e dopo avere riscosso successo internazionale in 23 paesi nel mondo, torna a Londra 'Notre Dame De Paris', lo spettacolo con musiche di Riccardo Cocciante basato sull'omonimo romanzo di Victor Hugo. Nella sua versione originale, però. Il musical che negli ultimi due decenni ha incantato oltre 30 milioni di spettatori, sarà rappresentato infatti al London Coliseum dal 23 al 27 gennaio in francese, con sottotitoli in inglese. "E' la prima volta che un musical francese di scena nella capitale britannica non viene tradotto" ha spiegato all'anteprima stampa il produttore storico dello spettacolo, Nicolas Talar. La longevità dello spettacolo è stata una sorpresa per i produttori e autori a cominciare dallo stesso Cocciante. "Non mi aspettavo dopo 20 anni che l'opera fosse ancora in programmazione, perché non l'avevamo realizzata per motivi commerciali, ma per il piacere di scriverla" ha confessato". Sanremo? "Non l'ho mai rifatto né lo rifarò come concorrente".