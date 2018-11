Villetta con ospiti, ciak per De Matteo

ROMA, 8 NOV - Ventiquattr'ore per raccontare una splendida famiglia borghese e una ricca cittadina del nord Italia nel nuovo film di Ivano De Matteo con protagonisti Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo e con Bebo Storti e la partecipazione di Vinicio Marchioni intitolato Villetta con ospiti. Le riprese sono cominciate a Bassano del Grappa in Veneto e si sposteranno poi a Roma. Nella storia scritta da De Matteo con Valentina Ferlan. Di giorno le nostre signore e i loro mariti ostentano pubblica virtù ai tavolini dei caffè. Poi, di notte, la commedia scivola nel noir ed esplode il lato oscuro della provincia in un susseguirsi di meschinità e violenze. I sette vizi capitali incarnati dai sette protagonisti si palesano ai nostri occhi quasi con innocenza. Nessuno è accusabile di nulla anche se, tutti insieme, si macchieranno del peggiore dei peccati. Prodotto da Marco Poccioni e Marco Valsania è una coproduzione italo-francese Rodeo Drive con Rai Cinema e Les Films d'Ici.