Selena Gomez fuori da riabilitazione

NEW YORK, 8 NOV - Selena Gomez e' fuori da un centro riabilitativo di New York dopo aver sofferto un esaurimento nervoso. La cantante, 26 anni, aveva avuto un tracollo di nervi dopo due ricoveri in ospedale a causa del livello estremamente basso dei globuli bianchi. E' affetta da lupus e l'anno scorso ha subito un trapianto di rene donatole dell'amica Francia Raísa, tuttavia ha quasi rischiato di non farcela dopo il complicato intervento. Secondo E! News la Gomez ora sta bene anche se la sua salute mentale e fisica continua ad essere monitorata.