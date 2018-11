Hunter Killer, sottomarino guerra fredda

ROMA, 8 NOV - Bloccata in Russia e Ucraina l'uscita in sala di 'Hunter Killer', action movie in cui si vede l'esercito americano salvare un presidente russo durante un colpo di stato. Il distributore russo ha detto di non aver ricevuto la necessaria licenza di proiezione, mentre il ministero della cultura russo, che rilascia appunto le licenze, ha replicato che la società di distribuzione avrebbe fornito un pacchetto incompleto di documenti. Per molti il blocco del film non è affatto casuale e dipenderebbe dal suo contenuto. Il film di Donovan Marsh, già in sala con Eagle Pictures, interpretato dall'attore scozzese Gerard Butler assieme a Gary Oldman, racconta infatti la storia di una squadra di US Navy Seals che salva un presidente russo preso in ostaggio dal suo falso ministero della difesa, evitando così una guerra globale. Il film è liberamente ispirato a un romanzo Firing Point di George Wallace che nella vita è stato un vero comandante di un sommergibile nucleare.