Aumentano prenotazioni Uffizi per scuole

FIRENZE, 8 NOV - Le Gallerie degli Uffizi hanno elevato, fino al raddoppio, il numero delle prenotazioni da riservare alle scuole. I contingenti scolastici sono stati aumentati fino a garantire 2500 posti quotidiani distribuiti fra Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli. La decorrenza immediata del decreto che fissa questi numeri è una grande opportunità per le scuole che potranno scegliere il momento migliore per il loro soggiorno in città evitando magari i periodi di maggiore afflusso in modo da poter effettuare le loro visite con più agio e tranquillità. Questa decisione a favore delle scuole fa immediato seguito all'istituzione della tessera annuale destinata alle famiglie che è anch'essa un segno dell'importanza che l'istituzione Gallerie degli Uffizi attribuisce alla missione educativa del Museo. "Le Gallerie degli Uffizi - commenta il direttore Eike Schmidt - continueranno a mobilitare le proprie risorse per favorire attività formative destinate agli insegnanti, alle classi di ogni ordine e grado e alle famiglie".