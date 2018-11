Italia ospite d'onore a Book Fair Mosca

ROMA, 8 NOV - L'Italia torna a Mosca come Paese Ospite d'onore alla XX edizione della Non/Fiction International Book Fair, che si svolgerà dal 28 novembre al 2 dicembre 2018, dopo aver preso parte alla Moscow International Book Fair nel settembre 2011. Ventinove gli editori presenti negli spazi del Padiglione Italia, realizzato dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane su una superficie di 160 mq, e un'area libreria con una selezione di circa 2000 volumi tra opere in lingua originale e in traduzione russa. Tra gli autori italiani presenti: Sandrone Dazieri, Fulvio Ervas, Helena Janeczek, Antonia Klugmann, Edoardo Nesi, Roberto Pazzi, Sandra Petrignani, Francesco Piccolo, Tommaso Pincio, Rosella Postorino, Alessandro Sanna, Beppe Severgnini, Matteo Strukul, Nadia Terranova e Paola Zannoner. E tra gli eventi, il reportage fotografico 'Dov'è Elena Ferrante. Il rione, luogo della letteratura mondiale', prodotto dall'Istituto Italiano di Cultura di Berlino.