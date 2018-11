Widows, le vedove rapinatrici di McQueen

ROMA, 08 NOV - A 13 anni, il londinese Steve McQueen, diventato poi artista visuale e regista, fra gli altri, del film premio Oscar '12 anni schiavo', si era appassionato alla serie tv, Widows, scritta dalla grande giallista e ideatrice di fiction Lynda La Plante (Prime suspect) su una banda di vedove di criminali, formatasi dopo la morte dei loro mariti, per realizzare una spettacolare rapina. Una storia che il cineasta, anche autore della sceneggiatura insieme a una nuova star della scrittura noir, Gillian Flynn (Gone Girl), porta nella Chicago di oggi, fra corruzione e tensioni razziali, nel suo heist movie (film su una rapina) Widows - Eredità criminale, con uno spettacolare cast che comprende Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez, Cynthia Erivo, Liam Neeson, Colin Farrell, Robert Duvall, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya. Il film, in arrivo nelle sale italiane il 15 novembre con 20th Century Fox, ha esordito con recensioni entusiastiche a Toronto ed ha aperto il London Film Festival.