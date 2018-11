Musica: in radio dal 9 novembre Chiaro di luna di Jovanotti

ROMA, 8 NOV - Arriva in radio il 9 novembre 'Chiaro di luna', la nuova canzone di Jovanotti, un singolo attesissimo fin dal primo ascolto dell'album 'Oh, vita!', uscito quasi un anno fa e già triplo disco di platino. Il 30 novembre uscirà invece il cofanetto Oh, Live! contenente Oh, vita! e l'inedito dvd del concerto dei record Lorenzo Live 2018. Quando Lorenzo fece ascoltare i demo delle canzoni a Rick Rubin, il grande produttore disse che questa era la melodia più bella del disco. Decisero di realizzarla ottenendo il massimo dell'emozione. "Quando ci sarà il black out gli innamorati potranno sempre contare su questa canzone, e sulla luce della luna", ha affermato Lorenzo che di questo brano romantico, ispirato, magico, aveva detto ai suoi collaboratori scherzando: "Ragazzi, questa è la canzone d'amore definitiva, tenetevi forte". Il brano al centro delle 67 repliche di Lorenzo Live pur non essendo singolo fino ad oggi, è già certificato oro. Ed è uno dei brani che ha ottenuto più streaming sulle piattaforme digitali macinando riproduzioni e conquistando le playlist degli utenti e, senza che esista un video ufficiale, ha già totalizzato milioni di view e condivisioni in rete.