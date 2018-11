I 65 anni di Missoni che punta alla Cina

MILANO, 8 NOV - "Siamo stati e restiamo degli artigiani, la nostra è una storia tra imprenditorialità e famiglia". Lo ha detto Rosita Missoni, vedova di Ottavio che insieme a lei fondò la casa di moda, alla presentazione del film sui 65 anni della maison. Un documentario che Sky Arte (canale 120 e 400) manderà in onda il 9 novembre. Titolo "being MISSONI. Fashion Memories from the future", prodotto dalla Good Day Films di Michele Bongiorno. È il racconto di sessantacinque anni di storia dell'iconico brand che si sviluppa attraverso le memorie di tre generazioni Missoni impegnate con grande passione in uno straordinario progetto comune. "Ricordo quando mi portavano alle prime sfilate - ha detto Angela Missoni, direttore creativo - Ora siamo alla terza generazione, abbiamo tanti progetti, primo tra i quali sbarcare sul mercato cinese, vendiamo in tanti paesi del mondo ma in Cina ancora no, mi fa anche un po' di effetto noi così piccoli".