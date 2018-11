Il ritorno di Ötzi diventa un film

BOLZANO, 8 NOV - Ötzi, la famosa mummia del Similaun, torna in vita e fa amicizia con tre ragazzi. E' la trama del film "Ötzi e il mistero del tempo", presentato in prima assoluta a Bolzano. Il film, diretto da Gabriele Pignotta, è stato interamente girato in Alto Adige, con il sostegno della Idm Film commission Alto Adige. E' stato prodotto da One More Pictures con Rai Cinema in collaborazione con Beta Film ed è stato premiato al Giffoni Film Festival. L'undicenne Kip è un ragazzo come tanti. Negli ultimi giorni prima di lasciare per sempre Bolzano e gli amici del cuore, Kip vive con loro un'esperienza straordinaria. Quando si reca al museo a salutare Ötzi per l'ultima volta, la mummia più tatuata del mondo si risveglia, cominciando a rigenerarsi. Mentre Ötzi, in incognito, incontrerà il ventunesimo secolo, Kip apprenderà da lui i segreti dell'età del rame: scoprirà così che il tempo che credeva tiranno può essere un magico e sconvolgente alleato. Ötzi e gli amici vivranno un'avventura giocosa e spericolata.