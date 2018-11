Milano e il cinema, un secolo di storia

MILANO, 7 NOV - Milano e l'industria cinematografica. Una mostra, 'Milano e il cinema', che si apre l'8 novembre a Palazzo Morando, ne indaga il rapporto, in particolare durante il secolo scorso. L'esposizione, che sarà visitabile fino al 10 febbraio 2019, si inserisce nel palinsesto di 'Novecento italiano', il calendario di appuntamenti promosso dal Comune per celebrare il secolo scorso. Prima che il regime fascista concentrasse le produzioni nelle strutture di Cinecittà, quindi negli anni Dieci e Venti, Milano ha rappresentato il centro nevralgico delle prime sperimentazioni in Italia. Poi negli anni '50 e '60 la città è diventata set di innumerevoli pellicole che cercavano di cogliere nei cambiamenti repentini di Milano l'essenza stessa della modernità. In mostra ci sono fotografie, manifesti, locandine, contributi video e memorabilia in grado di ripercorrere un secolo di storia del cinema a Milano, dalle prime sperimentazioni degli anni Dieci all'epoca d'oro degli anni Sessanta, fino alle produzioni più recenti.