Gassmann, i cialtroni pericolo maggiore

ROMA, 7 NOV - Il cinema italiano, più dei classici cattivi "ha raccontato soprattutto i cialtroni, perché da noi sono molto presenti, e cattivissimi. Io li vedo come il pericolo maggiore perché vincono sempre. Un esempio è il personaggio di mio padre nel Sorpasso. Ho sempre pensato che se avesse prevalso il personaggio di Trintignant, saremmo stati forse un Paese migliore". Lo dice Alessandro Gassmann, voce italiana de Il Grinch, nell'adattamento animato in CGI diretto da Scott Mosier e Yarrow Cheney, del classico scritto dal Dr. Seuss. Il film, che arriva a 18 anni dalla versione live action di Ron Howard con Jim Carrey, è realizzato dalla Illumination (Cattivissimo me) ed esce il 29 novembre con Universal. Gassmann doppia il 'cattivone' (o così sembra) verde che odia il Natale, tanto dal volerlo 'rubare' ai vicini abitanti felici e in festa di Who-Ville. "Sono da sempre appassionato del Grinch - dice l'attore -. Nella storia si parla di inclusione, un tema ancora più importante visto il momento che viviamo".