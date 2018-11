Tff, attesa per film Sgarbi e Angius

TORINO, 7 NOV - Ci sono gli ultimi lavori di Elisabetta Sgarbi, Bonifacio Angius e Daniele Segre tra i film italiani più attesi al 36/o Torino Film Festival, che apre i battenti il 23 novembre. Tra gli stranieri, invece, Colette di Wash Westmoreland, biopic su una donna icona dell'emancipazione femminile di inizio '900. Elisabetta Sgarbi porta I nomi del signor Sulcic, prodotto da Rai Cinema e in uscita a febbraio, storia di una ricercatrice universitaria che va a Trieste per trovare, sul confine tra Italia e Slovenia, notizie su una donna seppellita nel cimitero ebraico. Il film di Angius, prodotto da Ascent Film e in uscita il 29 novembre, racconta di Alessandro, cinquantenne rabbioso, romantico, cantante folk, che dopo un periodo di amarezza ritrova un sentimento amoroso. Ragazzi di stadio, quarant'anni dopo, di Daniele Segre, prodotto e distribuito da I Cammelli, è un viaggio nel mondo degli ultrà. Tra i film stranieri anche Can you ever forgive me di Marielle Heller e Mandy di Panos Cosmatos con Nicolas Cage.