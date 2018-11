Cosa non fare per trovare un fidanzato

ROMA, 7 NOV - C'è la Ragazza del metro, quella che aspetta e quella part time, la più carina dell'azienda, l'amica cessa dell'amica figa. Niente di casuale, piuttosto una galleria di tipologie femminili in ognuna delle quali c'è un pezzo di noi, delle nostre amiche, delle nostre sorelle e cugine, delle nostre colleghe. E tutte hanno una cosa in comune: gli errori commessi alla ricerca di un fidanzato. Eh sì, perché a dire cosa fare sono bravi tutti. Ma cosa non fare non lo dice mai nessuno. E così gli sbagli si moltiplicano, gli incidenti di percorso pure, e alle malcapitate senza un amore non resta che crogiolarsi da sole il mercoledì sera davanti alla tv, con Federica Sciarelli e i casi strappacuore di Chi l'ha visto?. "Uno sporco lavoro", che la conduttrice radiofonica La Pina e l'autore tv Federico Giunta hanno deciso di fare, per salvare dal baratro della'autocompassione generazioni di donne. A quattro mani, si sono prodigati in consigli utili nel perfetto manuale "Cosa non farei per trovare un fidanzato (Vallardi).