Haenel, mio romanzo tra Melville-Cimino

ROMA, 7 NOV - Un apologo "garbatamente politico sulla solitudine", uno sberleffo alla società, una storia poetica, commovente di un perdente, con una vena anarchica e un grande amore per la letteratura. E' un romanzo unico, raro, diverso, 'Tieni ferma la tua corona' dello scrittore francese Yannick Haenel, vincitore del Prix Medicis 2017, pubblicato in Italia da Neri Pozza nella traduzione di Giovanni Bogliolo. Ma che ci fanno insieme in un romanzo Herman Melville, Michael Cimino, Isabelle Huppert e Jean Deichel, il protagonista alter ego di Haenel, autore di una lunga sceneggiatura che vuole riscattare l'autore di Moby Dick e dove non mancano riferimenti ad Apocalypse Now di Francis Ford Coppola? "Attraverso Melville e Cimino mi interessava indagare le fondamenta menzognere dell'America, la faccia scura. Melville ci parla degli ammutinamenti e Cimino ci racconta i massacri di immigrati. Per me è stata una via indiretta di parlare di politica" dice all'ANSA Haenel.