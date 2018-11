Uomo e mito, al Whitney tutto Warhol

NEW YORK, 6 NOV - Il pittore, lo scultore, il produttore, il regista, l'attore. Andy Warhol al completo va in mostra al Whitney Museum di New York nella prima retrospettiva negli Stati Uniti dedicata all'artista in trent'anni. Andy Warhol - From A to B and Back Again, titolo ispirato dall'autobiografia The Philosophy of Andy Warhol, aprirà al pubblico dal 12 novembre fino al 31 marzo 2019 e sarà un'occasione unica per conoscere, godersi e riconsiderare uno degli artisti più influenti e creativi dell'epoca contemporanea. Una mostra che mette assieme 350 opere, alcune delle quali mai viste assieme e organizzate in ordine cronologico. Curata da Donna De Salvo in collaborazione con Christie Mitchell e Mark Loiacono, la rassegna oltre a mostrare le opere degli anni '60 che hanno fatto di Warhol il padre della pop art, si focalizza anche sugli anni '70 e '80, dimostrando che la sua vena creativa non aveva affatto subito una battuta d'arresto dopo essere sopravvissuto ad un tentato omicidio nel 1968.