Tedua, per l'hip hop un salto di qualità

MILANO, 6 NOV - Una scaletta rinnovata, sorprese sceniche e l'esperienza di trenta date estive alle spalle: questo porta Tedua nel tour invernale di 'Mowgli', partito il 31 ottobre. "Ci sono alcune piazze che non avevamo toccato e altre più grandi in cui porteremo tutta la scenografia - spiega il rapper genovese - Non ci sarà la giungla del precedente show, ma una sorpresa". "Sta per esserci un bel cambiamento: Chris Nolan sta costruendo un nuovo studio di registrazione, sarà la nostra base dove conto di andare nei prossimi mesi". Anche il suo stesso genere è in evoluzione: "L'hip-hop può fare un salto di qualità senza tradirsi, senza filtri, come Guccini e De André che non andarono a Sanremo". Le prossime tappe di Tedua saranno il 10/11 a Collesalvetti (Livorno), il 23 al Duel di Napoli, il 1 dicembre all'Alcatraz di Milano, l'8 a Lugano, il 22 al Vox Club di Nonantola (Modena), il 23 a Forte Dei Marmi, il 29 al Circolo degli Illuminati di Roma, il 5 gennaio a Marsala, il 12 al Viper di Firenze e il 19 a Modugno.