Xi'an Symphony Orchestra in Italia

ROMA, 6 NOV - La Xi'an Symphony Orchestra (XSO) con il suo tour dal titolo evocativo "Via della Seta" sarà in Italia nel mese di novembre 2018, con due concerti a Roma (il 22 novembre alla Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica) e a Milano (il 24 novembre al Teatro dal Verme). Xi'an, la città del famoso Esercito di Terracotta, è stata l'origine della Via della Seta che nell'antichità collegava l'Impero Cinese e l'Impero Romano e che portava attraverso itinerari terrestri, marittimi e fluviali fino al mondo occidentale, alla città di Roma: due città, punto di partenza e di arrivo della Via della Seta, e tra le quattro città più antiche del mondo. La Via della Seta attuale è un progetto che vuole diventare il simbolo di una nuova era di scambi culturali tra Cina e Occidente. Il tour italiano della Xi'an Symphony Orchestra fa parte di questo progetto che ha il fine di portare il fascino della musica contemporanea cinese a un pubblico occidentale.