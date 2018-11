Libri d'artista e 'Pagine da collezione'

PARMA, 6 NOV - Da Delacroix a Warhol passando per Manet, Matisse, Picasso, Klimt, Kandinskij, e ancora Depero, De Chirico, Campigli, Mattioli e Fontana: non sono quadri ma una collezione di migliaia di pagine concepite, disegnate e colorate da artisti tra i più famosi dell'Otto e Novecento, i cosiddetti 'libri d'artista'. Dall'11 novembre al 24 marzo il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci a Fontanellato (Parma) presenta al pubblico 'Pagine da collezione'. E' un'occasione per addentrarsi nell'arte di due secoli percorrendo un sentiero non troppo frequentato: i libri in mostra, nella maggior parte a tiratura limitatissima, non sono stati creati in vista di possibili esposizioni, ma con l'unico intento di regalare piacere e orgoglio ai privati che li acquistavano e li sfogliavano in solitudine. A riunire questi tesori e a donarli alla Fondazione Cariparma è stato Corrado Mingardi, collezionista, insegnante, bibliotecario a Busseto, musicofilo.