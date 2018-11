Cultura: conferenza città Ue a Firenze

FIRENZE, 5 NOV - Celebrazioni di Leonardo da Vinci e progetti di cultura e moda con Pitti Uomo: questi i temi dell'incontro del 5 novembre fra il sindaco di Firenze Dario Nardella, il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, a Palazzo Vecchio, prima dell'avvio della conferenza dei sindaci delle città capitali europee della cultura a cui è intervenuto il commissario europeo alla Cultura, Tibor Navracsics. "Non abbiamo parlato della Loggia Isozaki - ha spiegato Nardella -. Abbiamo parlato dei progetti per le celebrazioni di Leonardo da Vinci nel 2019, delle iniziative che abbiamo già preparato alle quali ho invitato il ministro stesso, e anche degli obiettivi che porteremo avanti con Pitti Uomo in relazione al rapporto tra cultura e moda". L'incontro, alla vigilia della quarta edizione di 'Unity in diversity', la riunione dei sindaci del mondo nel nome della cultura e della pace, vuole celebrare e riunire le città europee che sono state dichiarate capitali della cultura dal 1985 e quelle designate per i prossimi anni.