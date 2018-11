Berni e il giovane faraone, fine riprese

TORINO, 5 NOV - Si concluderanno martedì 6 novembre, dopo quattro settimane, le riprese torinesi di Berni e il giovane faraone, storia di un'amicizia magica e speciale diretta da Marco Chiarini. Il lungometraggio è prodotto da 3ZERO2 e The Walt Disney Company Italia, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. La favola è ambientata nel Museo Egizio, centro dell'avventura che racconta il risveglio della giovane mummia-faraone, Ramses detto Ram, e della sua amicizia con Berni, ragazzina che vive con la madre archeologa all'interno del Museo. Oltre al Museo Egizio le riprese di Berni e il giovane Faraone hanno toccato il Collegio San Giuseppe, IRV - Istituto di Riposo per la Vecchiaia (Poveri Vecchi) e ville private in Torino e in Moncalieri. La produzione ha applicato il protocollo Edison Green Movie, le linee guida europee per il cinema sostenibile.