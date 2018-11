Musica: Bocelli n.1 in classifica USA album venduti

ROMA, 5 NOV - Andrea Bocelli conquista il n.1 della classifica degli album più venduti negli USA, la Billboard200, con "Sì", pubblicato da Sugar. Il disco più acquistato nell'ambito mercato statunitense si trova davanti a titoli come "A Star is born" di Lady Gaga. Nessun italiano era mai riuscito nell'impresa. Un traguardo memorabile che si somma al primato raggiunto dall'artista qualche giorno fa con il n.1 anche inglese. Una doppietta storica, la prima in assoluto per un cantante italiano. (ANSA).