Andrea Bocelli, 'Si' top classifica Usa

ROMA, 5 NOV - ''A dream come true... "Sì" è l'album N° 1 nella classifica Billboard degli Stati Uniti. La vetta più volte sfiorata oggi è stata raggiunta: regalo migliore non potevo riceverlo, da un meraviglioso Paese che mi ha voluto bene da subito. Il riconoscimento suggella un rapporto di affetto che dura da oltre vent'anni, con questo grande popolo che ringrazio dal profondo del cuore''. Così Andrea Bocelli commenta con l'ANSA il risultato storico oggi ottenuto, dopo aver raggiunto anche il vertice della classifica Gb. ''Ricordo la voce profetica di mio padre, che mi esortava: devi andare in America! Il mio primo pensiero di gratitudine lo dedico a lui. A lui va il merito d'aver saputo guardare lontano, d'aver saputo insegnarmi quei valori che mi hanno guidato fin qui. Valori che condivido i miei figli, con Veronica, con la mia meravigliosa famiglia, con i miei amici e collaboratori... Questo ulteriore traguardo, anche se porta il mio nome, è un loro traguardo''.