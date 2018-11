Isoardi e il post sull'amore al passato

ROMA, 5 NOV - La storia tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini finisce ancora nel ciclone dei social. A scatenare il tam tam della rete e a portare al volo l'hastag #Isoardi tra i top trend è uno scatto romantico della coppia su Instagram corredato dai versi del poeta e cantautore Gio Evan che sembra annunciare che la liaison è arrivata al capolinea. "Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell'amore vero che c'è stato. Grazie Matteo" scrive la conduttrice de La prova del cuoco. In un'altra occasione un post della Isoardi aveva scatenato i social sull'ipotesi di un addio a Salvini: era stata pubblicata una foto con il volto serio e segnato accompagnato dal testo della preghiera dedicata a Maria che scioglie i nodi. Erano fioccati messaggi di incoraggiamento e critiche ma i due non si erano assolutamente lasciati. Chissà come finirà questa volta...