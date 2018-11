Incassi cinema, vince Lo Schiaccianoci

ROMA, 5 NOV - E' Lo Schiaccianoci e i quattro regni, della Disney, regia di Lasse Hallstrom, al debutto nel cinema d'animazione in coppia con Joe Johnston e un cast stellare con Keira Knightley, Mackenzie Foy, Misty Copeland, Helen Mirren, Morgan Freeman, il film in vetta alla classifica degli incassi del week end nelle sale italiane, secondo Cinetel. Realizzato sulle note della celebre favola e del più famoso balletto, il film, uscito in 614 copie ha ottenuto 4.261.199 euro in cinque giorni. Seguono altri tre debutti: Il mistero della casa del tempo (1.616.408 euro); la commedia di Guido Chiesa con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti, Ti presento Sofia, 1.430.235 euro (1.575.608); First man dedicato a Neil Armstrong, 1.425.872 euro. Halloween scende dalla cima al quinto gradino con 931.084 euro (3.033.589). Altra new entry della top ten al decimo posto: Hell fest con 359.856 euro (567.639). Totale incassi primi dieci, 12.205.137 euro, +51,60% rispetto al 2017 (8.050.774). Box office 14.871.498, +44,82% (10.268.818).