Cinema: a Matera una fiction su Proto

POTENZA, 5 NOV - Cominceranno alla fine di novembre, a Matera, le riprese del film - prodotto da Mediaset Fiction in collaborazione con Netflix - sul discusso uomo d'affari Alessandro Proto. La troupe lavorerà a Matera per circa un mese. Lo ha annunciato oggi Mediaset, ricordando che Proto - "famigerato e controverso uomo d'affari italiano che ha messo in scasso la stampa mondiale per un decennio" - ha ispirato "il film diretto da Martin Scorsese 'The Manipulator'".