Bublé, non smetto di cantare e vi racconto il mio 'amore'

ROMA, 4 NOV - È una composizione di storie d'amore, il nuovo album di Michael Bublé che per titolo porta il simbolo di un cuore, da leggere come 'Love', in uscita il 16 novembre. La superstar mondiale da 60 milioni di album venduti, che questa sera sarà anche ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', è tornato in scena con un nuovo album dopo la pausa presa per dedicarsi al figlio, il piccolo Noah, al quale i medici avevano diagnosticato un cancro al pancreas e che oggi sta meglio. "La mia visione del mondo è cambiata completamente in questi ultimi due anni - ha detto Bublè - ma non smetterò con la musica. Continuerò a cantare fino a quando sarò anziano". La conferma del crooner canadese di voler proseguire la sua carriera tra palchi e album, arriva qualche tempo dopo la notizia trapelata a proposito della sua intenzione di attaccare il microfono al chiodo. "La notizia è stata diffusa da un tabloid che ha spacciato per intervista quella che invece non lo era - ha spiegato Bublé - e creata utilizzando delle vecchie dichiarazioni. Non sono sorpreso perché anche queste cose fanno parte dei giochi per un personaggio pubblico, sono però rattristato dal fatto che qualcuno abbia pensato di sfruttare un momento difficile come quello che stavo passando, solo per vendere più copie di un giornale". La realizzazione del capitolo discografico, per Bublè è stata anche l'occasione per spiegare le proprie versioni dell'amore, visto al modo di chi, in due anni difficili, è cresciuto da un punto di vista personale. "A tutti capita di avere momenti difficili - ha raccontato - e anche se il prezzo da pagare è alto, questi periodi possono anche essere l'occasione per cambiare la propria visione del mondo. La mia risposta a tutte le domande che mi sono fatto negli ultimi anni è sempre stata l'amore, al quale ho voluto dedicare un album nella sua completezza". In scaletta, Bublé ha messo diversi classici del repertorio americano, tra i quali 'When I Fall in Love', 'My Funny Valentine', lo swing di 'Such a Night', oltre ad un brano inedito, composto dallo stesso Bublé e intitolato 'Forever Now', dedicato anche alle sue recenti vicende personali. "Tornerò presto anche in tour - ha confessato Bublé a proposito di una carrellata di appuntamenti live che dovrebbe partire con il prossimo anno - ma non so quando farò questo brano dal vivo. Non sono ancora sicuro di essere in grado di poterlo cantare fino alla fine". Nel frattempo, per il cantante quarantatreenne, niente più social network e un rapporto più diretto con la realtà. "Nei giorni scorsi ho passeggiato per Milano e sono andato in chiesa - ha raccontato Bublè - e mentre attorno a me vedevo tante cose belle, vedevo anche tanta gente impegnata solamente a farsi selfie con il proprio telefono. Io non voglio più parlare di numeri, risultati discografici e like, perché non ho più intenzione di confondere quello che sono con quello che faccio".