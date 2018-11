Chesil Beach, amore 'casto' pre-Beatles

(ANSA) ROMA 3 NOV - Quello che passa nelle cose d'amore tra Edward (Billy Howle) e Florence (Saoirse Ronan) è così delicato che incanta e sorprende. In realtà, tranne alla fine, non succede quasi nulla in questo "Chesil Beach" di Dominic Cooke tra i due protagonisti ingessati nel loro amore e nella loro giovinezza in cui tutto è inevitabilmente 'per sempre'. Tratto dal romanzo di Ian McEwan (un vero best seller edito da Einaudi) che ne ha scritto anche la sceneggiatura, il film è in sala dal 15 novembre con Cinema di Valerio de Paolis. "L'idea che lo anima - spiega il regista al suo debutto al cinema, ma già autore di una trilogia shakespeariana per la Bbc - è che i due protagonisti si trovassero nell'epoca sbagliata e che si sentissero sempre pesci fuor d'acqua: nel 1962 il mondo era fermo in un universo Edwardiano. Mi piaceva l'idea che questo fosse il momento immediatamente precedente l'inizio di tutto. Eravamo alla vigilia del primo album dei Beatles ma l'atmosfera non era molto diversa da quella del 1952".