Orange is The New Black, ultima stagione

LOS ANGELES, 18 OTT - La prossima stagione di Orange is The New Black sarà quella che sancirà la fine dell'avventura delle galeotte che hanno conquistato il mondo della televisione e milioni di spettatori in tutto il mondo. Lo ha annunciato lo stesso cast, in un messaggio video sul sito ufficiale della serie targata Netflix, dove le protagoniste hanno comunicato la notizia ai fan e coralmente ricordato i momenti vissuti sul set, promettendo di restare amiche e ringraziando il pubblico. Orange is The New Black, che segue le vite di un gruppo di donne di diversa estrazione sociale e etnia alle prese con la vita di tutti i giorni all'interno di un carcere, prima di minima e ora di massima sicurezza, a Litchfield, ha segnato la storia recente della televisione vincendo Emmys sia nella categoria migliore commedia che migliore dramma.