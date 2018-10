Marx 200 anni, l'attualità da web a shop

ROMA, 17 OTT - Le aperture domenicali dei negozi e il web come strumento per merci destinate a bisogni immateriali: a leggere tra le righe de "Il Capitale" è possibile trovare riflessioni anche su temi di piena attualità. "Se fosse vivo oggi indagherebbe certamente sul ruolo dei social network, da facebook a twitter", afferma Donato Santarone coordinatore del Cesme, il Centro studi sul marxismo e l'educazione, dell'Università Roma Tre che organizza domani, a 200 anni della nascita, un convegno su Marx e il capitale come rapporto sociale". Il convegno, promosso dal dipartimento di Scienza della Formazione dell'ateneo romano, racconterà le diverse sfaccettature di Marx, indagandone gli aspetti storici e letterari, quelli filosofici ed educativi, affrontando il tema della ''liberazione delle donne'' e della "formazione delle classi dirigenti", fino alle "trasformazioni del lavoro nel capitalismo globale digitalizzato".