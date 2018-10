Capri, Hollywood premia Eli Roth

NAPOLI, 14 OTT - Eli Roth 'Master of fantasy' a 'Capri, Hollywwod': il regista, attore e produttore americano, riceverà a dicembre sull'isola azzurra il riconoscimento per il suo ultimo film 'Il mistero della casa del tempo' con Jack Black e Cate Blanchett, che dopo il successo negli Usa (e oltre 100 milioni di dollari già incassati in tutto il mondo) sarà presentato in anteprima il 19 ottobre alla Festa del cinema di Roma e arriverà nelle sale italiane per Halloween (dal 31 ottobre). "Per Eli Roth questo film è una autentica consacrazione - dice Lina Wertmuller, presidente onorario del festival - e un'opera dove la componente horror è riletta in chiave fantasy rivolgendosi quindi anche i bambini". Il film, prodotto anche dalla Amblin di Steven Spielberg e distribuito in Italia da Leone Film Group e 01 Distribution, racconta l'avventura magica e misteriosa di un ragazzino di 10 anni, (Owen Vaccaro) che si trasferisce a vivere nella vecchia casa dell'eccentrico zio.