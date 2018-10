A Giammaria premio 'Natta e Copernico'

ROMA, 13 OTT - Duilio Giammaria, giornalista Rai ideatore e conduttore di Petrolio, programma di approfondimento in onda il sabato in seconda serata su Rai1, ha vinto il premio "Natta e Copernico" per la divulgazione scientifica. "I servizi presentati attraverso Petrolio, allestiti con un format molto innovativo, permettono di arrivare in maniera semplice ma non banale ad un'ampia coorte di telespettatori, diffondendo quindi significativi aspetti delle attuali conoscenze delle scienze applicate e delle tecnologie innovative" si legge nelle motivazioni del premio. Il premio è stato consegnato a Ferrara in una cerimonia pubblica nella sede di Palazzo Roverella. Il riconoscimento è mirato alla divulgazione della scienza e della tecnica ed è finalizzato a stimolare e sostenere la ricerca e la cultura scientifica. Duilio Giammaria ha dedicato il premio alla sua squadra di eccellenti autori e reporter scientifici che puntata dopo puntata hanno creato un nuovo modello di divulgazione scientifica in televisione.