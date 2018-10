Matera 2019: arriva il Fadiesis Festival

MATERA, 9 OTT - Le note per fisarmonica e archi dell'ottava edizione del "Fadiesis Accordion Festival" legheranno Matera a Pordenone e alla Slovenia in un ciclo di concerti che coinvolgeranno musicisti delle tre realtà nel segno di un gemellaggio artistico e culturale, in vista di Matera capitale europea della cultura 2019. Lo si è appreso oggi a Matera nel corso della presentazione del festival - promosso dalle associazioni Fadiesis di Matera e Pordenone - che si terrà nella Città dei Sassi dal 12 al 14 ottobre, dal 19 ottobre al 16 dicembre a Pordenone e in altri centri del Friuli Venezia Giulia, Veneto e Slovenia.