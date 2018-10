Moneta Australia per 45 anni band AC/DC

SYDNEY, 3 OTT - La nuova moneta corrente da 50 centesimi di dollaro australiano è dedicata non solo agli appassionati di numismatica, ma più ancora ai numerosi fan del gruppo musicale hard rock AC/DC, di cui celebra i 45 anni dalla formazione. La moneta coniata dalla zecca australiana mostra il chitarrista Angus Young come compare nella copertina dell'album 'High Voltage', affiancato da due iconici fulmini. Il riferimento è al loro brano 'Thunderstruck', colpito da un fulmine ovvero stupefatto. E in questo spirito la Royal Australian Mint si è alleata con il Centro di scienza e tecnologia Questacon di Canberra e le prime dieci monete, che saranno estratte a sorte fra i fan che si sono prenotati, sono state coniate pubblicamente con artificiali colpi di fulmine da 3.500.000 volt. Una scena visibile attraverso il sito della zecca. "Gli AC/DC sono famosi per la loro energia elettrificante. E' nella loro musica, nei titoli di alcune canzoni, anche nel loro stemma" ha detto il Ceo della Royal Australian Mint Ross MacDiarmid.