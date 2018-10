Lorenzo Lotto nelle "sue" Marche

ROMA, 2 OTT - In quello che si annuncia come un 'imprevisto' anno lottesco, dopo Madrid e in contemporanea con Londra, Lorenzo Lotto è protagonista anche nelle sua terra d'elezione con 'Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche', mostra-percorso che tra Macerata e altri 8 siti per la prima volta riunirà le opere che il maestro creò per questo territorio e poi disperse nel mondo o che per storia e realizzazione hanno sempre avuto un forte legame con le Marche. Un'esposizione "volutamente di ricerca", dice il curatore Enrico Maria Dal Pozzolo, promossa da Comune e Regione, che dal 19/10 al 20/2 a Palazzo Buonaccorsi racconta il maestro anche con prestiti internazionali, inediti come la Venere adornata dalle Grazie, nuove ipotesi come il presunto primo dipinto o ri-attribuzioni come il San Girolamo nello studio. Ma che poi prosegue con le 25 opere disseminate sul territorio (da Ancona a Cingoli, Jesi, Loreto, Mogliano, Monte San Giusto, Recanati e Urbino) che fanno delle Marche "il più grande museo al mondo su Lorenzo Lotto".