Trieste, Salvatores presenta nuovo film

TRIESTE, 29 SET - 'Se ti abbraccio non avere paura' "non è un film sull'autismo. E' un film su come sia possibile capire e amare anche chi è molto diverso da noi". Così Gabriele Salvatores, che questo pomeriggio a Trieste ha presentato il suo nuovo film in corso di realizzazione, ambientato tra il capoluogo giuliano, la Slovenia e la Croazia, i cui protagonisti sono Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abantantuono e Giulio Pranno. Scritta da Umberto Contarello e Sara Mosetti, la pellicola - prodotta da Indiana Production e EDI, con Rai cinema e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission - è liberamente ispirata all'omonimo romanzo di Fulvio Ervas e racconta l'avventura di un padre, Willy (Claudio Santamaria), e di suo figlio affetto da autismo, Vincent (Giulio Pranno), e il loro rapporto "tenero, divertente, problematico e fuori dagli schemi". L'autismo, spiega Salvatores, "non è la cosa centrale" di questo film che definisce "un road movie".