Il ladro di giorni con Scamarcio

(ANSA) -ROMA, 24 SET- "Il Ladro di Giorni" racconta la storia di Salvo (Augusto Zazzaro) che ha circa 5 anni quando suo padre Vincenzo (Riccardo Scamarcio) scompare, portato via da due carabinieri. Alcuni anni dopo, una volta uscito di prigione, Vincenzo torna a riprendersi suo figlio che nel frattempo è andato a vivere in Trentino dagli zii. Sono iniziate a fine agosto in Trentino le riprese del film "Il ladro di giorni" per la regia di Guido Lombardi, già vincitore nel 2011 del Leone del futuro - Premio Venezia opera prima "Luigi De Laurentiis" con Là-bas - Educazione criminale. Nel cast, accanto a Riccardo Scamarcio nel ruolo del protagonista, Massimo Popolizio e il piccolo Augusto Zazzaro al suo debutto per un lungometraggio. Scritto da Guido Lombardi, Luca De Benedittis e Marco Gianfreda, il film è l'adattamento di una sceneggiatura che ha ricevuto nel 2007 il "Premio Solinas - Storie per il cinema".