Carlotta Maggiorana è la nuova Miss Italia

MILANO, 18 SET - Carlotta Maggiorana, in gara con il numero 12 e con il titolo di Miss Marche, 26 anni di Cupra Marittima (Ascoli Piceno), è Miss Italia 2018. Nella volata finale a due, in diretta su La7, ha battuto Fiorenza D'Antonio, Miss Rocchetta Bellezza Campania in gara con il numero 29. Chiara Bordi, la ragazza in concorso con una protesi alla gamba sinistra in seguito ad un incidente in motorino, ha sfiorato il titolo. La 18enne di Tarquinia si è classificata al terzo posto. Francesco Facchinetti, che a Milano ha condotto la finale insieme a Diletta Leotta, si è rivolto agli haters che sui social hanno insultato la ragazza dicendo loro: "Siete dei deficienti".