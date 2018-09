La Banda Grossi in sala il 20 settembre

PESARO, 11 SET - Esce il 20 settembre nelle sale cinematografiche il film di Claudio Ripalti "La Banda Grossi. Una storia vera quasi dimenticata", che ripropone, tra realtà e fiction, la vicenda di brigantaggio e avventura che vide protagonisti, all'alba dell'Unità d'Italia, il bracciante nullatenente Terenzio Grossi ed una banda di fuorilegge da lui radunata, che imperversò nella provincia di Pesaro Urbino con aggressioni, violenze e omicidi ai danni di potenti e borghesi, complice un popolo stanco e affamato. La pellicola è stata riconosciuta di interesse storico e culturale dal Mibac che ha contribuito alla realizzazione con 50 mila euro. Altri contributi sono venuti dalla Regione Marche e soprattutto dal crowdfunding che ha raccolto 72 mila euro in 30 giorni. Girato nei luoghi in cui svolse la storia, il film, sottotitolato in inglese, ha avuto come location la Gola del Furlo, i monti Catria, Pietralata e Nerone, i Comuni di Urbino, Fermignano, Petriano, Acqualagna, Urbania, Sant'Angelo in Vado.