Leee John per la prima volta in Italia

ROMA, 6 SET - A volte ritornano e lo fanno all'insegna di grandi hit e intramontabili performance musicali. E' la volta questa di Leee John, cantante leader degli Imagination, che il prossimo 16 settembre sarà per la prima volta in Italia, a Roma, nelle sale di Studio Uno, dove si terrà un Workshop/Master Class. Con 36 anni di carriera alle spalle e vendite record di oltre 30 milioni di copie, ha lanciato negli anni 80' delle intramontabili hit Soul/Dance come "Body Talk", "Just an Illusion", "Flashback", "Music and Lights", "Changes" e molti altri, veri e propri classici che hanno influenzato le future generazioni di Pop Star in tutto il mondo. Cantante, cantautore, live performer, produttore e regista, Leee John continua a sfidare la propria forza creativa nei suoi confini infiniti. Ad accompagnarlo musicisti del calibro di Paolo Costa, Francesco Mendolia, Lello Panico ed Emiliano Pari, mentre la Master Class sarà interattiva, con numerose performance live.