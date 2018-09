Opere Carboni in mostra a Pietrasanta

PIETRASANTA (LUCCA), 6 SET - S'intitola 'Forme del reale e immagini perdute' la mostra dell'artista pesarese Luigi Carboni negli spazi della Galleria Poggiali di Pietrasanta (Lucca), in programma dall'8 settembre al 21 ottobre. Attraverso la pittura e, più recentemente, la scultura, spiega una nota, Carboni porta avanti una ricerca artistica caratterizzata dalla 'polifonia visiva' nella quale convivono, in un equilibrio di accordi, astrazione e figurazione, realtà e artificio, materialità e concetto, minimalismo e decorazione. Il progetto 'Forme del reale e immagini perdute' si concentrerà su una grande tela di oltre due metri in cui si giustappongono sensorialità di natura astratta e dimensioni legate alla figurazione, lasciando alla pittura la visionarietà di una tecnica basata sull'alternanza di cerchi e stratificazioni parallele e curvilinee. Il gioco coinvolge lo spettatore chiamato ad individuare elementi riconoscibili pronti ad emergere o sapientemente laterali alla costruzione dell'immagine.