Cronenberg, inno a Netflix, è il futuro

VENEZIA, 5 SET - Da David Cronenberg al Lido un inno a Netflix. Cita così tante volte nella sua masterclass la piattaforma streaming che, alla fine, ci scherza su e dice: "Sembra quasi un promo di Netflix il mio. Scrivetelo pure, è tanto che non lavoro. Chissà che non mi propongano qualcosa". Ma dal regista de 'La mosca' e 'Videodrome', che il 6 settembre riceverà il Leone d'oro alla carriera cui seguirà la proiezione di 'M. Butterfly' (1993), tanti i temi emersi nell'incontro con il pubblico e tutti nel segno della modernità. "Non è vero che oggi ci sono troppe piattaforme in giro. Per me - dice il regista - vanno bene queste rivoluzioni al cinema che cambiano tutto. E non capisco proprio l'atteggiamento di Cannes verso Netflix, anche se lì sicuramente pesa molto il diritto francese sugli audiovisivi. Il cinema è sempre stato sconvolto dai cambiamenti e non bisogna avere nostalgia del passato. Quello in sala diventerà come oggi è il vinile per la musica o come la macchina per scrivere per il computer".