Premi: Houellebecq apre la 3 giorni del Boccaccio

CERTALDO (FIRENZE), 5 SET - Sarà Michel Houellebecq a dare il via alla tre giorni del Premio Boccaccio 2018 a Certaldo (Firenze): lo scrittore francese, a cui è stato assegnato quest'anno il riconoscimento per la narrativa internazionale, incontrerà il pubblico il 7 settembre, alle 21.30, al Cinema Teatro Boccaccio. L'8 settembre, alle 10.30, nel parterre di Palazzo Pretorio a Certaldo Alto, incontro poi tra i vincitori della sesta edizione del concorso letterario Boccaccio Giovani con Federico Rampini, premio Boccaccio 2018 per il giornalismo. Sempre sabato, ma alle 16.30 nei locali di casa Boccaccio, sarà presentato il libro 'Lungara 29. Il 'caso Montesi' nelle lettere a Piero', a cura di Gloria Piccioni, figlia di Leone, presente insieme a Stefano Folli, che ne ha curato l'introduzione, e Marta Morazzoni. Alle 20 cerimonia di premiazione dei vincitori della XXVII edizione del premio al Cinema Teatro Boccaccio. (ANSA).